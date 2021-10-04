Париж, 4 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. «Красный», самый высокий уровень погодной опасности был введён в связи с сильными проливными дождями и угрозой подтоплений на юго-западе Франции. Об этом 4 октября сообщает французская метеорологическая служба Météo France.

Bru-nO Дождь

Наивысший уровень метеоопасности объявлен в в департаменте Буш-дю-Рон, согласно оценкам специалистов, здесь возможно выпадение до 200мм, а в ряде районов до 240 мм осадков.

В пяти департаментах в южной части страны объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ожидается, что на этих территориях сильные грозовые ливни будут сопровождаться шквалистыми порывами ветра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных ливневых дождях и штормовых волнах на юге Франции, жертвами которых стали пять человек.