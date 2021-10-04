Якутск, 4 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. За сутки в Якутии заболели коронавирусом 220 человек. Текущая санитарно-эпидемическая ситуация в республике характеризуется повышенной напряжённостью, сообщила 4 октября на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

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По её словам, 165 якутян, заболевших COVID-19, находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — на аппаратах ИВЛ. 125 случаев коронавируса зафиксировано в столице республики Якутске.

«Наиболее сложная сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вилюйском, Верхоянском, Намском, Таттинском, Хангаласском и Чурапчинском районах», — сказала Ольга Балабкина.

Она подчеркнула, что в регионе распространился как коронавирус, так и грипп. Также зампред правительства Якутии напомнила, что базовым ограничением является сохранение социальной дистанции и соблюдение масочного режима. Она акцентировала внимание и на ограничениях, связанных с нахождением несовершеннолетних в местах массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии жалуются на то, что в больницах закончились бесплатные лекарства от коронавируса, а главврач больницы в Якутске заявил об отсутствии на фармацевтическом рынке дорогостоящих генноинженерных препаратов для борьбы с этой инфекцией. Ещё один острый вопрос для больниц республики— отсутствие на её территории кислородной станции.