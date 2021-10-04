Москва, 4 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года.

Дарья Драй, ИА REGNUM Российский триколор

Среди них — поручение правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Администрацией президента Российской Федерации вопросы об использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов Российской Федерации, а также при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты.