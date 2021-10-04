«Если сегодня не поднимем свой флаг, завтра будем поднимать чужой». Мнение
Москва, 4 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года.
Дарья Драй, ИА REGNUM
Российский триколор
Среди них — поручение правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Администрацией президента Российской Федерации вопросы об использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов Российской Федерации, а также при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты.
«Государственная символика в школах необходима для гражданской самоидентичности детей. Думаю, что каждый россиянин должен запомнить с детства значения герба, флага Российской Федерации, знать и любить гимн нашей страны, в котором заключена огромная история, величие, масштабность нашего государства. Это наша память, это наша гордость, это — большой элемент нашего культурного кода. Еще в далёком 2000 я купила дневник с гимном страны на обложке и на глазах изумлённых одноклассников пела его в новогоднюю ночь. Прошло столько времени, но до сих пор бывают случаи, когда взрослые люди путают порядок цветов в триколоре флага, или не знают ни одной строчки гимна. Именно поэтому такие вещи нужно закладывать с детства. А когда в школах ребята будут иметь это перед глазами на постоянной основе, оно обязательно отложится. Если мы сегодня не поднимем свой флаг, то завтра будем поднимать чужой», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM исполнительный директор Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» Ирина Плещева, комментируя перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля.