Южно-Сахалинск, 4 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. На острове Кунашир на Сахалине морское побережье после шторма оказалось усыпано ракушками спизулы. Видео с места 4 октября опубликовали на странице fishing_island_sakhalin.

Kremlin.ru Остров Кунашир

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Ракушку выбросило на берег после шторма. Побережье просто завалено морским деликатесом. Местные жители собирают ракушку в мешки.

«Вот сколько ракушки выкинуло сегодня после шторма», — сказал автор видео.

https://www.instagram.com/p/CUly5diKBNx/

Как сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска 3 октября начали публиковать в соцсетях фото и видео падающих снежных хлопьев.