Орск, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области. Ролик опубликован на YouTube-канале «МВД Медиа».

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На ролике видно, как подозреваемый, угнавший автомобиль ВАЗ, совершает опасные маневры, пытаясь уйти от погони.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемого, 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева, задержали в Орске после преследования, он бросил автомобиль и пытался скрыться на территории детского сада.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай были обнаружены тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья убитая была найдена во дворе. Все они учились в медицинском колледже и вместе снимали жильё.

В ходе расследования правоохранители вышли на ранее судимого 29-летнего уроженца Орска. По некоторым данным, на его причастность к убийству указывают вещественные доказательства.

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