Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов», прервавший серию поражений с Москве, тщательно готовился к матчу с «Локомотивом» (1:2). Внимание было уделено как физической подготовке игроков, так и психологической. Об этом сообщил наставник жёлто-синих Заур Тедеев.

Fc-rostov.ru Дмитрий Полоз на тренировке

«Мы подстраивались, исходя из сильных сторон наших футболистов. Команде ближе играть в атакующий футбол. Сделали акцент на то, что за счёт наших физических усилий, правильно выбранной тактической составляющей в обороне, верхнем и среднем прессинге, силы «Локомотива» не безграничны. Понимали, что это должно дать результат», — сказал тренер.

ИА REGNUM сообщало, что футболисты московского «Локомотива» на своём поле уступили «Ростову» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Голы на счёт жёлто-синих записали полузащитник «Локомотива» Джирано Керк (автогол) и Дмитрий Полоз. У хозяев поля мяч забил Константин Марадишвили.