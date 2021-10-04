Токио, 4 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года реализация машин на японском авторынке сократилась на 32,7% в годовом сравнении. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Японскую ассоциацию автодилеров (JADA).

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Так, в прошлом месяце на японском авторынке было продано 169 723 автомобиля (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).

В ассоциации отмечают, что падение продаж машин в Японии было зафиксировано впервые за прошедшие шесть месяцев 2021 года.

За три квартала текущего года на авторынке Японии было продано 1 869 232 автомобиля — на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За сентябрь в Японии был продан 74 861 автомобиль марки Toyota (-41,3%). Кроме того, в стране были реализованы 21 056 моделей Nissan (+1,8%) и 20 942 машины Honda (-22,7%).

Ранее на авторынке Японии появился российский внедорожник Lada Niva Travel, стоимость которого составляет от 3,48 млн иен (2 270 000 рублей).

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