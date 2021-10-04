Москва, 4 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Торги по рублю 1 октября открылись снижением на фоне падения нефтяных котировок. Пара доллар/рубль повышалась до 73,25 руб. Цена на нефть марки Brent падала до $77,53 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов российская валюта отыграла все потери против доллара США на фоне повышения нефтяных котировок. На вечерних торгах укрепление рубля ускорилось из-за начавшейся коррекции по доллару перед выходными после публикации американской макроэкономической статистики.

Данные из США были неоднозначными. Индекс доллара отреагировал ростом на статистику, но не смог противостоять продажам перед выходными. По итогам дня Brent подорожал 0,96%, до 79,13.

Потребительские расходы в США в августе выросли, потребление снизилось. Базовая инфляция, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление (PCE), без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, не изменившись по сравнению с июлем. Индекс производственной активности в производственном секторе в стране оказался выше ожиданий.

По итогам дня рубль подешевел к евро и британцу. Потери рубля против доллара составили 1 копейку. Пара евро/рубль повысилась на 0,21%, до 84,21 руб., фунт/рубль — на 0,48%, до 98,55 руб. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 72,73 руб.

Сегодня, 4 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $79,01. Утренняя сессия открылась ростом по доллару.

Индекс доллара повысился до 94,11 после пятничного падения. Рост вызвали новости из Гонконга. В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande.

В центре внимания участников рынка находится заседание мониторинговой комитета ОПЕК и заседания РБА и РБЗН. Динамика австралийца и новозеландца может усилить или ослабить давление на доллар после заседаний.

Если ценовые колебания будут резкие, то рубль тоже зацепит волной, так как он относится к рисковым активам.

Общий настрой по рублю позитивный после начала коррекции по доллару. Учитывая, что в Китае началась «Золотая неделя», то рубль может отыграть потери и выйти в плюс на фоне высоких цен на нефть.

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