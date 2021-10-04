Вяземский, Хабаровский край, 4 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Вяземском районе Хабаровского края в минувшие выходные прошёл уже десятый фестиваль варенья — в деревне Дормидонтовка в торговые ряды встали около 70 жителей окрестных сел и районного центра. Для дегустации и выставки-продажи было приготовлено более 500 литров различного домашнего варенья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цитата из м/ф «Малыш и Кралсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Банка с вареньем

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Участники ярмарки поделились старинными семейными рецептами приготовления варенья и джемов, а также представили десерты, изготовленные по традиционным национальным рецептам.

«Фестиваль варенья не раз входил в тройку лучших мероприятий событийного туризма Хабаровского края. Администрация района поддерживает идею дормидонтовцев о присвоении фестивалю имени одного из его родоначальников — Валентины Кудряшовой», — пояснил глава района Александр Усенко.

Гости ярмарки не только угощались и покупали продукцию, но и посмотрели праздничный концерт с участием творческих коллективов из района имени Лазо, Бикинского и Вяземского районов, а также поучаствовали в шуточных спортивных состязаниях.

Также любой желающий мог поучаствовать в соревнованиях по выпечке блинов на лопате, в различных мастер-классах и конкурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе спрос на сахар вырос в Свердловской области в два с половиной раза за десять дней, и это связано с заготовкой варенья.