Штат Калифорния, США, 4 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Более трёх тысяч баррелей нефти попало в акваторию Тихого океана в результате утечки из нефтепровода возле берегов американского штата Калифорния. Об этом 4 октября сообщает телеканал CNN.

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Утечка произошла из нефтепровода компании Amplify Energy в районе округа Орендж в южной части штата. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет около 12 км. По данным представителя округа Кэтрин Фоули, ЧП уже оказало воздействие на местную флору и фауну. Местные жители сообщают о мертвых рыбах и птицах, которых они стали находить на берегу океана.

Инцидентом заинтересовался национальный совет по безопасности на транспорте США, в зону техногенной катастрофы направлены специалисты для расследования инцидента. Власти в целях безопасности отменили запланированное на выходные авиашоу, местным жителям предписано держаться подальше от побережья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что член конгресса США Мишель Стил призвала президента Джозефа Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в штате Калифорния в связи с разливом нефти.