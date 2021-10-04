В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 126 человек
Абакан, 4 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 21 787 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в республиканском правительстве.
Mos.ru
Медицинский работник у аппарата ИВЛ
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За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 126 человек, в том числе у 58 жителей Абакана, 22 — Саяногорска, 14 — Черногорска. Выздоровели за сутки 47 человек.
На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 2392 ковид-пациента, в стационарах — 901. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.
Напомним, 3 октября в Хакасии выявили 129 носителей коронавируса, выздоровели 29 человек.