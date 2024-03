Токио, 4 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. На портативной консоли Nintendo Switch состоится релиз видеоигры A Boy and His Blob. Об этом 4 октября сообщает twitter-страница издательской компании Ziggurat Interactive.

Эту игру на консоли Wii выпустила в 2009 году студия WayForward Technologies, таким образом возродив франшизу, старт которой дали видеоигры, выходившие на NES (Nintendo Entertainment System). Ziggurat Interactive решила переиздать игру на Switch, релиз состоится осенью 2021 года (пока издатель не назвал точную дату).

A Boy and His Blob является переосмысленной версией игры-головоломки A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia, релиз которой состоялся на NES в 1989 году. После релиза на Wii, игру выпустили на PlayStation и Xbox (в 2016 году), а также на мобильных устройствах, работающих под управлением iOS и Android (в 2017 году).