Сакраменто, США, 4 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В результате прорыва на нефтепроводе в американском штате Калифорния произошла утечка свыше 3 тыс. баррелей нефти в Тихий океан. Об этом 3 октября сообщил телеканал CNN.

Wxrw123.com Разлив нефти

По данным телеканала, прорыв произошел на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж в южной части Калифорнии и уже повлиял на местную фауну.

«Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье», — заявила представитель округа Кэтрин Фоули.

Также указывается, что в данный момент нефтяное пятно в длину составляет около 12 км и разлив пока не локализован. В то же время, отмечается, что национальный совет по безопасности на транспорте страны направил специалистов для проведения расследования инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября е стало известно, что на Сахалине в акватории порта Корсакова произошла утечка нефтепродуктов.