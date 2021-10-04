Уфа, 4 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Врач из Уфы дважды реанимировала маленькую девочку на борту самолета. Об этом 3 октября сообщил заместитель председателя госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров на своей странице в социальной сети.

Nobon.me Самолет

По его словам, инцидент произошел 2 октября 2021 года на рейсе SU 2143, выполняющий маршрут Анталья — Москва, на борту которого находились 353 пассажира, были и семьи с детьми.

Ахмадинуров сообщил, что через два часа после взлета на борту самолета у девочки 1,8 лет произошел приступ. Ребенок терял сознание, происходило западание языка, останавливалось дыхание и сердце, у девочки начались судороги и посинение.

К счастью, на борту оказалась заведующая филиалом второй стоматологической поликлиники г. Уфы. Врач провела реанимационные действия: сделала непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот. Это позволило вернуть ребенка к жизни.

Ахмадинуров также отметил, что через некоторое время у девочки произошёл еще один приступ с такими же симптомами. Врач еще раз вернула ребенка в сознание.

«Лайнер произвёл вынужденную посадку в аэропорту г. Ростов, где на взлётной полосе ждал реанимобиль. Девочку успешно доставили в одну из городских больниц города Ростова. Слава богу, благодаря помощи уфимского доктора девочка вне опасности», — сообщил заместитель председателя госсобрания Башкирии.