Южно-Сахалинск, 4 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. На Сахалине в 2021 году удалось отремонтировать рекордное количество дворовых территорий — в порядок привели почти 700 дворов. Самые масштабные работы были развёрнуты в Южно-Сахалинске. В столице островного региона отремонтировали около 350 придомовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в областном правительстве.

Moskovstroy24.ru Асфальтирование дороги

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Жители Сахалина, активные общественники и волонтёры направляли обращения на портал «Сахалин. Онлайн», из них и был сформирован перечень дворов, которые необходимо отремонтировать.

«Ямочный ремонт дворов в островном регионе подходит к концу. Он был выполнен при самом активном участии жителей, волонтеров и общественников. Очень важно, что нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия. Используем её и в следующем году, когда помимо асфальтового ремонта будем выполнять другие работы — красить лавочки, заборы и фасады, восстанавливать элементы детских площадок. Сейчас необходимо начать формирование плана будущих работ», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Ремонтные работы дворовых территорий закончены во всех районах Сахалина. Только в Южно-Сахалинске они ещё продолжаются до 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по программе «1000 дворов» — работы ведутся по 47 адресам.