Пенза, 4 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 20 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 4 октября зарегистрировали 2798 летальных исходов от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю (27 сентября — 3 октября) умерли 157 пензенцев. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе с 1 октября во всех объектах потребительского рынка, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах, будет организован «входной фильтр» с замером температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенными показателями.

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