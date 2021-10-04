Хабаровск, 4 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Учитель истории и обществознания из школы №85 Хабаровска Дмитрий Морозов вошёл в пятёрку лучших преподавателей страны. В Ростове-на-Дону объявили имена призеров конкурса «Учитель Года России — 2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края 4 октября.

(сс) Alexas Fotos Учитель

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На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» 4 октября призеры пройдут конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». Имя победителя конкурса «Учитель года России — 2021» будет объявлено в Москве в День учителя, 5 октября.

«Дмитрий Морозов зарекомендовал себя как талантливый, смелый специалист, который не боится использовать в работе оригинальные подходы. Например, он организовал авторский дискуссионный клуб, где его ученики вырабатывают логическое мышление и коммуникативные навыки. Выход нашего учителя в финал такого престижного конкурса говорит о том, что молодые педагоги продолжают славные традиции своих наставников, а общий уровень профессионализма учителей края растет и приумножается», — прокомментировала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Главный приз конкурса — большой хрустальный пеликан и должность советника министра просвещения РФ на общественных началах.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — 2 октября прошла традиционная акция «Добрая суббота», посвященная Дню учителя.