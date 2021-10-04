Омск, 4 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В ближайшее время в Омске ожидается неустойчивая погода, сообщили ИА REGNUM 4 октября в мэрии города, ссылаясь на данные синоптиков.

Torange.biz Гололёд

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Прогнозируются снег и дождь, ветер. В ночное время температура опустится до минусовых отметок.

Как уточнили в мэрии, дорожные службы минувшей ночью прометали самые загруженные магистрали. Для посыпки использовали более 3 тонн противогололёдных материалов.

В каждом дорожно-эксплуатационном участке управления дорожного хозяйства и благоустройства выделена спецтехника и рабочие для дежурства в круглосуточном режиме.

Добавим, к предстоящей зиме в управлении заготовлено более 27 200 тонн противогололёдных материалов. Официально сезон по зимнему содержанию в Омске наступает 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода надвигается и на Томскую область.

Читайте также: Мокрый снег ожидается в Томской области