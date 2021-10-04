Кызыл, 4 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, половина из которых пришлась на жителей Кызыла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского (6 новых случаев), Тоджинского (+5), Пий-Хемского (+4) и других районов.

«Из 60 заболевших мужчин — 20, женщин — 40. По возрасту: детей до 17 лет — 18, от 18 до 49 лет — 32, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 12 122 случая инфицирования.