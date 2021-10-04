Челябинск, 4 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Челябинской области аудиторы начинают проверять региональный минздрав. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Cornwelljackson.com Аудитор

В ходе проверки предстоит изучить реализацию подпрограммы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции госпрограммы по развитию здравоохранения. Также проверят госзакупки и т.д.

Объектами контроля являются сам минздрав и областной СПИД-центр. Проверка начинается 4 октября, добавили в КСП.