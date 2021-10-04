Кабанский район, Бурятия, 4 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В посёлке Селенгинск Кабанского района две девушки бросили с моста в реку кота. При этом они снимали происходящее на видео, которое впоследствии было опубликовано в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в соцсети «ВКонтакте» В Бурятии школьницы бросили кота с моста

«А он умеет плавать?» — спрашивает героиня ролика.

«Я откуда знаю?» — смеётся вторая.

Затем со словами «плыви», первая девушка бросает кошку в ледяную воду, после чего заявляет, что она «плохая девочка».

Жестокая забава подростков возмутила пользователей соцсетей. По словам зоощитницы Евгении Ермолаевой, одна из девочек является ученицей старших классов местной школы, вторая поступила в колледж. При этом она отмечает, что родители девочек защищают их.