Казань, 4 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали шесть новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 4 октября 757 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали 84-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте от 33 до 88 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии наблюдаются низкие темпы вакцинации среди лиц старше 65 лет, жителей с хроническими заболеваниями. В этой категории привились только 11% населения, или каждый десятый. Среди студентов иммунизацию прошли лишь 21%, порядка 23% — работников сферы обслуживания.

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