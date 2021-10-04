Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре заросший пустырь привели в порядок в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Новый сквер в Комсомольске-на-Амуре

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Новый сквер торжественно открыли у дома №19 по ул. Молодогвардейской. Это место выбрали сами горожане во время голосования в августе 2020 года.

В сквере сделали пешеходные дорожки, зону отдыха, установили лавочки, урны. Смонтировали уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Для устройства приподнятых газонов, на которых установлены скамьи, использована рулонную износостойкую трава. Общественное пространство украсили арт-объектами в виде животных, обитающих в лесах Дальнего Востока. В сквере высадили клены, гортензии и сирень.

«В этом году будут открыты шесть благоустроенных общественных территорий. На всех работы завершены. Где-то осталось установить арт-объекты, но уже сейчас мы видим результаты национального проекта «Жилье и городская среда». И этот праздник для горожан — тому подтверждение», — сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Комсомольск-на-Амуре участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда» с 2017 года. За это время благоустроено 28 территорий. В 2021 году благоустроят ещё пять общественных пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске завершили благоустройство сквера на улице Кирова. Стоимость работ — 2,8 млн рублей.