Амман, 4 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. На Reddit выложили видео, содержание которого может говорить о том, что вскоре завершатся съёмки нового сериала Marvel «Лунный рыцарь». Публикация была размещена на форуме 3 октября.

Marvel Studios Marvel

Автор поста написал, что ролик ему прислал один из членов команды проекта. Он сообщил, что подошли к концу недельные съёмки, которые проходили в Вади-Рам (пустыня в Иордании, которую также называют Лунной долиной). В какой-то момент в кадре появляется сумка с подарком от руководства Marvel и записка, на которой присутствует логотип шоу.

Ожидается, что премьера сериала «Лунный рыцарь» состоится в 2022 году на потоковом сервисе Disney Plus. Главную роль в нём исполнит Оскар Айзек, ранее сыгравший в финальной кинотрилогии «Звёздные войны» пилота По Дэмерона.