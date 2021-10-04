Иркутск, 4 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 4 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4982 человека, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 110 941 человек (+1121 за выходные). Госпитализированы 2727 (-43 за выходные).

Выздоровели 100 379 пациентов (+1168 за выходные). Ещё 448 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+5 за выходные).

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