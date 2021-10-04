Биробиджан, 4 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Если человек заразится одновременно вирусами гриппа и COVID-19, это будет убийственная инфекция. Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача областной больницы Еврейской автономии Александр Ермошин, сообщили 4 октября в пресс-службе правительства региона.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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«Уважаемые жители Еврейской автономной области, услышьте нас! Сходите на ближайший к вам прививочный пункт и сделайте прививку — сначала от ковида, потом от гриппа. Это может спасти вам жизнь!», — обратился к жителям автономии Александр Ермошин.

Он подчеркнул, что риск заразиться COVID-19 сохраняется, но вакцинированные пациенты переносят инфекцию гораздо легче, без сильного поражения лёгких и с минимальным риском летального исхода.

«У нас уже достаточно сведений, чтобы так говорить», — заверил Александр Ермошин.

Как сообщало ИА REGNUM, врач-инфекционист, начальник инфекционного отделения военного госпиталя Биробиджана, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин ранее заявлял, что люди, уверенные в опасности вакцинации, появились потому, что рождённое в двадцатом веке поколение о пандемиях читало только в книжках.