Чита, 4 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 885, причём 585 из них обнаружили только за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года).

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Вместе с тем 60 449 пациентов (+352 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1425 человек (+13 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 129 находятся в тяжёлом состоянии (+18 выходные), 51 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 выходные).

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