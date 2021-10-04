Оренбург, 4 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Оренбурге с 1 октября проходит осенний месячник по уборке городской территории, сообщает пресс-служба мэрии.

Nadasuge.ru Субботник

Осуществляется ликвидация несанкционированных свалок, листвы, консервация малых архитектурных форм, посадка деревьев. Комбинированные спецмашины проводят влажную уборку с дорог мелкого мусора и листвы. В наведении санитарного порядка ежедневно задействуют более 150 человек.

Традиционные субботники в рамках месячника запланированы на 8 октября (районные) и 22 октября (окружные). Общегородской субботник назначен на 15 октября.