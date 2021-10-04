Красноярск, 4 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) продолжается в Красноярском крае третью неделю. Об этом 4 октября в своём телеграм-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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По его словам, на фоне этого подъёма начался рост числа заболевших COVID-19.

«Интенсивность распространения коронавируса в течение последних десяти дней увеличивается. Причём тенденция к росту наблюдается во всех возрастных группах, но наибольший рост — среди людей в возрасте от 18 до 29 лет и среди тех, кому больше 65», — отметил Горяев.

Он напомнил, что лучшим способом уберечься от опасных последствий заболевания является вакцинация. Также необходимо соблюдать все действующие превентивные меры, в том числе масочный режим.

Напомним, по данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе по состоянию на 3 октября выявлено 117 146 носителей коронавируса.