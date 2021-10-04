Кызыл, 4 октября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле две аптеки оштрафованы за отсутствие важных лекарств. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в организациях нет «парацетомола», «лоратадина», «бисакодила», «нитроглицерина» и так далее, сообщает портал «МК в Туве».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Между тем, согласно распоряжению правительства РФ, эти лекарства входят в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Владельцам аптек внесены представления об устранении нарушений законодательства. Решением Арбитражного суда республики аптеки оштрафованы на 50 тыс. рублей каждый. К настоящему времени нарушения устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители села Усть-Белая на Чукотке пожаловались на отсутствие в местной аптеке лекарств, необходимых для лечения детей. По этому факту прокуратура организовала проверку.

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