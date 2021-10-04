Екатеринбург, 4 октября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе возле Екатеринбурга автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовиком «КАМАЗ» и воспламенился. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла ближе к вечеру 3 октября. Оба транспортных средства ехали в попутном направлении. В результате ДТП скончался трёхлетний мальчик.

Родителей ребёнка госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.