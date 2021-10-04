Оренбург, 4 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Оренбурге на здании Объединенного государственного архива Оренбургской области по ул. Советской появится памятная доска писателю Юлиану Семёнову. Церемония ее открытия состоится 6 октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Книга с повестью «Дипломатический агент» 1959 года

В июле 1957 года тогда еще журналист Юлиан Ляндрес, только начинавший пользоваться литературным псевдонимом Семенов, работал в Оренбургском архиве с материалами губернатора середины XIX века Василия Перовского и его тайного агента в Хиве и Бухаре Яна Виткевича. Впоследствии Виткевич станет первым посланником России в Кабуле, будет вести «большую игру» с разведкой Великобритании и выйдет из нее победителем. Тщательно изученные Юлианом Семеновым документы лягут в основу его первой книги под названием «Дипломатический агент». Она вышла в свет в 1959 году.

К 85-летию Юлиана Семенова повесть была переиздана в оренбургском книжном издательстве. Тогда же его дочь и биограф, руководитель культурного центра его имени Ольга Семенова побывала в Оренбурге. Вместе с местными архивистами вспоминали о том, как Юлиан Семенов работал здесь над другой близкой оренбуржцам темой: Александр Дутов. Гранки публикации Ю.С. Семенова в журнале «Огонек» «Казнь атамана Дутова» с вычеркнутым по всему тексту именем лидера белого казачества можно увидеть сегодня в музее «Галерея выдающихся оренбуржцев».

В начале 2021 года было принято решение увековечить память об Юлиане Семёнове. Инициатива принадлежит Оренбургскому благотворительному фонду «Евразия». Ее поддержали комитет по делам архивов Оренбургской области и Представительство МИД РФ в Оренбурге. Бронзовый барельеф писателя изготовлен скульптором Александром Сукмановым, а плита из красного карельского гранита несет на себе элементы оформления обложки первой книги в обширной библиографии Юлиана Семеновича Семенова.

Среди тожественных мероприятий в честь 90-летия со дня рождения писателя 6 октября в Оренбурге также состоится открытие выставки «Мгновения войны Юлиана Семенова», подготовленной Культурным фондом им. Ю.С. Семенова, а также показ документального фильма о Юлиане Семёнове.