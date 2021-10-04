Токио, 4 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Издательская компания 110 Industries в рамках онлайн-выставки Tokyo Game Show анонсировала три новых видеоигры. Об этом 4 октября сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Помимо тизеров гоночного симулятора Red Goes Faster, выполненного в фантастическом сеттинге (мир игры), и игры Vengeance is Mine про мехов (гигантские человекоподобные роботы), издатель показал видео с игровым процессом фантастического боевика от третьего лица Wanted: Dead.

Действие игры будет происходить в Гонконге будущего, сюжет расскажет о полицейской-киборге, которую по какой-то причине посадили в тюрьму. Разработчики также выложили в сеть ещё один необычный тизер игры, выполненный в жанре кулинарного шоу.

Для справки: реализацией проекта занимается японская студия Soleil, в которой работают бывшие сотрудники компании Team Ninja. Отмечается, что ранее они принимали участие в разработке игр Ninja Gaiden и Dead or Alive.