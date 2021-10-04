Владивосток, 4 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Приморье стартовал второй розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19. Участником акции может стать житель края, завершивший иммунизацию до 25 октября, сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

За утро первого дня для участия в акции зарегистрировались 515 человек.

Организаторы отмечают, что призовой фонд формируется за счет спонсорских средств и включает в себя четыре сертификата на приобретение легкового автомобиля, по 10 сертификатов номиналом 3 тыс. рублей на ужин в ресторанах «Супра» или «Токио», 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия — Моя история» на двух человек, четыре сертификата на приобретение планшета Apple iPad (128ГБ), 25 сертификатов номиналом 4 тыс. рублей от торговой сети «Реми», десять сертификатов номиналом 3 тыс. рублей от торговой сети «Самбери», а также две пары беспроводных наушников inPods 12 от Банка «Открытие».

Розыгрыш состоится 4 ноября.

Читайте также: На Камчатке среди вакцинированных от COVID-19 второй раз разыграли призы

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках акции «Победим COVID вместе» 30 сентября среди вакцинированных жителей второй раз разыграли ценные призы.