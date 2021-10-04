Кызыл, 4 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Туве подтверждено 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в регионе стали 220 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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По ситуации на 4 октября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 312 пациентов, из которых 30 детей и 18 беременных женщин. Состояние 65 больных оценивается, как тяжелое, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла почти 70% из 450 коек.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 20, стационарное — 248 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 290 больных», — добавили в минздраве.