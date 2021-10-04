Тегеран, 4 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано сейсмологами в центральной части Ирана. Об этом 4 октября сообщает геологическая служба США (USGS).

Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

Подземные толчки зафиксированы в 05:39 мск, эпицентр располагался в 56 км на юго-запад от города Месджеде-Солейман (население около 111,5 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло на юге Ирана.