Якутск, 4 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Жители города Томмот в Якутии жалуются на то, что вода в протекающей через населённый пункт реке Алдан стала жёлтой. Люди готовят обращение в природоохранные структуры, сообщило 4 октября ИА ТайгаПост.

23.mchs.gov.ru Река

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Видимость в реке составляет всего 10 см, цвет её жёлтый, рассказал депутат Томмотского горсовета Аркадий Возмитель. Жители Томмота намерены потребовать у природоохранного ведомства республики установить источник загрязнения. На реке Алдан работает много золотодобывающих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии золотодобывающие компании сливали отходы от промывки золота в ручей Ранний и реку Чочимбал, выяснил в ходе проверки Росприроднадзор республики. Нарушения допустили ООО «Маяк» и ООО «Чочимбал».