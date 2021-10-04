Дальнегорск, Приморский край, 4 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Приморье в Дальнегорске продолжается строительство двух врачебных амбулаторий — сдать их планируют до конца 2021 года. Финансирование в 57 млн рублей предусмотрено федеральной программой модернизации первичного звена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Sakha.gov.ru ФАП

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Врачебная амбулатория в микрорайоне Горбуша будет обслуживать около 8 тыс. человек прикрепленного населения, а амбулатория в Горелом — 3,8 тыс. жителей.

«В амбулаториях уже выполнен монтаж фундаментной плиты, кровли, фасада, оконных и дверных наружных блоков, установлены колодцы водоснабжения и водоотведения. Ведется утепление фасада, утепление и стяжка пола, монтаж внутренних перегородок», — пояснили в минздраве Приморья.

Новые медицинские здания площадью в 500 кв. метров каждое будут отвечать всем санитарным требованиям и современным методам оказания медицинской помощи. Также в них появятся открытые регистратуры, комфортные зоны ожидания, туалетные комнаты и светлые просторные кабинеты врачей.

Амбулатории оснастят современным медицинским оборудованием, новой медицинской и немедицинской мебелью. Параллельно будет формироваться штат учреждений, работа над привлечением медицинского персонала ведется уже сейчас.

Отмечается, что в Приморье реализуется пятилетняя программа модернизации здравоохранения. С 2021 по 2025 годы в медицинские учреждения края поступит 356 единиц оборудования, построят 28 медицинских объектов, из них 14 — это ФАПы и врачебные амбулатории. 124 объекта будут капитально отремонтированы, а автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями.

Финансирование масштабных планов обеспечивается по нацпроекту «Здравоохранение».