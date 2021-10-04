Благовещенск, 4 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия Амурской области ждут Госсубсидии на развитие животноводства и инвестиции. В регионе намерены реализовать 13 инвестпроектов на общую сумму более 15 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства Приамурья.

Коровы. Сельское хозяйство

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Помимо инвестиций сельское хозяйство области нуждается в субсидировании, в том числе на развитие железнодорожной сети.

«В первую очередь речь идёт о соевом шроте, который нашим аграриям необходимо продавать в центральных регионах. Ещё одно предложение касалось субсидирования железнодорожного тарифа на доставку удобрений для наших сельхозтоваропроизводителей», — рассказал Василий Орлов.

По его словам, субсидии также нужны на строительство животноводческих комплексов. Губернатор подчеркнул, что эти работы в Амурской области стоят в два раза дороже, чем в центральной части России, а потому финансирование из расчёта 450 тыс. рублей на одно скотоместо недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, урожайность в Приамурье выше, чем в прошлом году, не смотря на наводнение. Тем не менее, сельхозпроизводителям был нанесён урон паводком, общие потери оцениваются в 935 млн рублей.