Биробиджан, 4 октября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов ликвидирован в селе Ленинское Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в в 19:15 (12:15 мск) 3 октября. Возгорание произошло на частной территории, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, в гараже с деревянными перекрытиями. Площадь горения составила около 500 кв. метров.

К ликвидации пожара были привлечены расчеты пожарно-спасательной части, представители администрации района в составе 14 человек и шесть единиц спецтехники. В результате пожара помещение выгорело полностью, пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании склада с ГСМ в подмосковной Балашихе.