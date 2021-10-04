Троллейбусное управление Махачкалы получило чёрную метку
Махачкала, 4 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В арбитраж Дагестана поступил банкротный иск, адресованный МУП «Махачкалинское троллейбусное управление». Заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.
Истцом в споре выступило управление налоговой службы по Дагестану. Сумма претензий не сообщается.
Между тем 2021 год выдался для управления «урожайным». В августе подал два иска Сбербанк. Активно выдвигало претензии ПАО «Россети Северный Кавказ», ряд исков которого ещё не рассмотрен до конца. Например, 7 октября будет заслушано дело о взыскании свыше 2 млн рублей долга за поставленную электроэнергию. А 16 сентября был удовлетворен иск «Махачкалатеплоэнерго» о взыскании 3,5 млн рублей долга по тепловой энергии.
Справка: предприятие создано в 1972 году постановлением совета министров Дагестанской АССР и выполняет регулярное троллейбусное движение в Махачкале. На сайте МУП уточняется, что оно работает по пяти маршрутам, на балансе — 45 троллейбусов. По итогам 2019 года было перевезено свыше 3,2 млн пассажиров.