Махачкала, 4 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В арбитраж Дагестана поступил банкротный иск, адресованный МУП «Махачкалинское троллейбусное управление». Заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

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Истцом в споре выступило управление налоговой службы по Дагестану. Сумма претензий не сообщается.

Между тем 2021 год выдался для управления «урожайным». В августе подал два иска Сбербанк. Активно выдвигало претензии ПАО «Россети Северный Кавказ», ряд исков которого ещё не рассмотрен до конца. Например, 7 октября будет заслушано дело о взыскании свыше 2 млн рублей долга за поставленную электроэнергию. А 16 сентября был удовлетворен иск «Махачкалатеплоэнерго» о взыскании 3,5 млн рублей долга по тепловой энергии.