Лос-Анджелес, США, 4 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Джеймс Ганн подтвердил, что сейчас он работает над ещё одним сериалом по комиксам DC. Об этом 4 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

«Да, я разрабатываю еще один проект DC, помимо «Миротворца», — написал Ганн в ответ на публикацию поклонника. Режиссёр отметил, что пока этот проект находится на ранней стадии реализации, и что он не будет анонсирован на предстоящем фанатском онлайн-фестивале DC FanDome 2021 (пройдёт 16 октября 2021 года).

Напомним, премьера сериала «Миротворец» состоится в январе 2021 года на сайте потокового сервиса HBO Max. Шоу будет представлять собой спин-офф кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет», главные роли в нём исполнят Джон Сина, Дженнифер Холланд, Стив Эйджи и Фредди Строма.