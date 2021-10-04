Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил руководителю Сибирского таможенного управления Александру Ястребову звание генерал-лейтенанта таможенной службы. Соответствующий Указ размещён на официальном портале правовой информации.

Александр Ястребов Сибирское таможенное управление

По официальным данным, Александр Ястребов имеет три высших образования: окончил Российскую таможенную академию, Великолукский государственный институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД России.

В таможенных органах работает с 1992 года — прошёл путь от инспектора до начальника таможенного управления. С6 июля 2020 года назначен начальником Сибирского таможенного управления.