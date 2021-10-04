Онгудайский район, Алтай, 4 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Онгудайском районе Республики Алтай 1 октября камнепадом был повреждён легковой автомобиль. Инцидент произошёл на 688 км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт», сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Clker-Free-Vector-Images Камнепад

На место происшествия прибыли двое спасателей. Как отмечается, камнями было разбито стекло на машине и помята дверь.

«Позже на этом же участке произошел обвал породы посерьезнее, но на этот раз на участке дороги машин на было. Риск схода горных пород в этом районе сохраняется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе камнепад сошёл на федеральную трассу Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Мангутай, между городами Слюдянка и Байкальск. Горная порода, сошедшая ночью, перекрыла одну из трёх полос движения на участке.

Читайте также: В Иркутской области на трассу «Байкал» сошёл камнепад