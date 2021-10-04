Благовещенск, 4 октября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Бюджет Приамурья пополнится на 3,2 млрд рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета на досрочное завершение программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства региона.

Ветхий дом в Ярославле

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Соответствующее соглашение было подписано между губернатором Амурской области Василием Орловым и генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Цициным. Благодаря выделенным средствам расселение людей планируется завершить до 1 марта 2024 года. Часть средств — 934 млн рублей — регион получит в качестве авансового платежа.

«Амурской области опережающими темпами будет предоставлена финансовая поддержка из средств Фонда ЖКХ для досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года. Более чем 6 800 граждан смогут переехать в новые квартиры практически на полтора года ранее запланированного срока. Надеюсь, что жители Амурской области останутся довольны своим новым жильем, а мы приступим к дальнейшему переселению граждан из аварийного жилья, в котором, к сожалению, они вынуждены проживать в настоящее время», — отметил Константин Цицин.

Глава Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что выделение 3,2 млрд рублей региону позволит расселить всё ветхие дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

«Хочу отметить, что Амурская область уже приступила к подготовке параметров следующей программы, включающей в себя аварийный жилищный фонд, признанный таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Соответствующая задача поставлена президентом РФ Владимиром Путиным», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2,5 года реализации нацпроекта в Амурской области расселены 33 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 1,7 тысяч человек, более 797 семей.