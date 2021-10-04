Приамурью дадут 3,2 млрд рублей на досрочное расселение из аварийного жилья
Благовещенск, 4 октября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Бюджет Приамурья пополнится на 3,2 млрд рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета на досрочное завершение программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства региона.
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Соответствующее соглашение было подписано между губернатором Амурской области Василием Орловым и генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Цициным. Благодаря выделенным средствам расселение людей планируется завершить до 1 марта 2024 года. Часть средств — 934 млн рублей — регион получит в качестве авансового платежа.
Глава Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что выделение 3,2 млрд рублей региону позволит расселить всё ветхие дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, за 2,5 года реализации нацпроекта в Амурской области расселены 33 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 1,7 тысяч человек, более 797 семей.