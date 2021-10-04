Владивосток, 4 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от коронавируса в Приморья готовы к увеличению потока желающих привиться, который ожидается в преддверии «четвертой волны» пандемии. Край получил всего 651 970 доз вакцин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

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На 4 октября привились от COVID-19 421 973 приморца, из них завершили курс вакцинации 369 988 человек. Это около 30% от плана. При этом количество людей старшего поколения среди вакцинированных составляет всего около 9%.

Отмечается, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42−45 дней после первой прививки.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах за последние сутки привились от COVID-19 ещё 159 человек (днём ранее — 190). Всего за время прививочной кампании вакцину получили уже 174 348 жителей островного региона.