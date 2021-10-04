Лос-Анджелес, США, 4 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Поклонникам комиксов про Бэтмена предложили высказать в Twitter непопулярные мнения о супергерое. Об этом 4 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж. Кристофер Нолан. 2005. США, Великобритания Бэтмен

Волну публикаций запустил пользователь соцсети Santi, по состоянию на сегодня на его пост отреагировали уже более 2 тыс. фанатов Бэтмена. Издание отметило, что акция Santi показала необычные результаты: выяснилось, что многие поклонники имеют весьма оригинальные взгляды на супергероя, которые сильно отличатся от официального канона.

Например, некоторые пользователи раскритиковали главное правило Бэтмена, согласно которому он никогда не убивает злодеев. Один фанат заявил, что Бэтмен не является супергероем, поскольку в действительности им движут эгоистичные мотивы и желание всё контролировать. Некоторые посты инициировали бурные дебаты, например, такие, в которых проблематизируется идея богатства Брюса Уэйна, которое он не спешит тратить на улучшение общества.

https://twitter.com/santifornow/status/1442950990395699200

Напомним, 4 марта 2022 года состоится премьера нового фильма «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Ранее о своих впечатлениях от съёмок рассказала актриса Зои Кравиц, которая исполнит в кинокомиксе роль Женщины-кошки.