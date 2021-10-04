Токио, , 06:24 — REGNUM Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, который в ближайшие несколько часов будет избран на пост премьер-министра страны, намерен объявить всеобщие выборы в нижнюю палату парламента. Об этом 4 октября сообщают телеканалы NHK и TBS.

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Нижняя палата парламента в Японии является ключевой, у неё есть приоритет перед верхней палатой при избрании главы правительства и принятии решений по госбюджету. Срок полномочий нижней палаты заканчивается 21 октября.

В связи с этим Кисида, который готовится стать новым главой правительства Японии, назначил дату всеобщих выборов в нижнюю палату парламента на 31 октября. Кампания по выборам стартует 19 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе в отставку правительства Японии в полном составе.

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