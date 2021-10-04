Южно-Сахалинск, 4 октября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. На реконструкцию аэропорта в Южно-Сахалинске региону одобрен бюджетный кредит в сумме 2,5 млрд рублей. Здание нового аэропорта планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, а новая взлетно-посадочная полоса будет готова к 2025 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в областном правительстве.

Tyurina yu Аэропорт Южно-Сахалинска

Читайте также: Патрушев поддержал строительство в Южно-Сахалинске новой ВПП

Решение о выделении Сахалину финансирования на реконструкцию аэропорта было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Будем привлекать ещё инвестиции бизнеса и региональные средства. Аэропорт — воздушные ворота региона, первое, что видят жители и гости, прилетая на Сахалин. Нынешняя воздушная гавань не соответствует требованиям сегодняшнего дня. У нас должен быть современный и комфортный для пассажиров аэропорт», — сказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Планируется, что пропускная способность аэропорта увеличится в пять раз — до 5 млн пассажиров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Южно-Сахалинске с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым 29 сентября губернатор Сахалина Валерий Лимаренко попросил предусмотреть федеральное софинансирование для строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту столицы островного региона.