Кызыл, 4 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле снесут незаконно построенный торговый павильон на улице Кочетова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, снос состоится утром 8 октября.

Администрация Кызыла Незаконно построенный павильон в Кызыле

«Рабочей группой по вопросам сноса (демонтажа), вывоза самовольно установленного временного сооружения, хозяйственных построек и иных объектов некапитального строительства, будут произведены работы по принудительному демонтажу, сносу, переносу временного сооружения», — отметили в мэрии.

У хозяина сносимого павильона, как отмечается, не имелось разрешения на строительство. Чиновники добавили, что в ходе возведения объекта его не раз предупреждали об этом.

В связи с этим сотрудники администрации обратились к жителям с призывом ответственно подходить к строительству различных объектов.